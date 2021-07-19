На треть сократилось количество ИП с начала 2021 года в Свердловской области

На треть сократилось количество ИП с начала 2021 года в Свердловской области
На треть сократилось количество ИП с начала 2021 года в Свердловской области
Сегодня, 18:40ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Количество индивидуальных предпринимателей за полгода уменьшилось на треть. За прошедшие шесть месяцев в Свердловской области закрылось 15,8 тысяч ИП, а открылось — 11,2 тысяч.

В итоге сокращение в регионе составило не менее 4,6 тысяч предприятий, сообщает компания «Финэкспертиза».

В целом по России, за первые полгода 2021 года прекратило работу 545,8 тысяч индивидуальных предприятий. Это почти в два раза больше в сравнении с первыми 6 месяцами 2020 года.

По мнению президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, проблема не столько в кризисе, сколько в «чистке» реестра от брошенных бизнесов.

Эксперт утверждает, что примерно половина закрывшихся ИП были ликвидированы по инициативе «Финэкспертизы».

Напомним, за год, на который пришлась пандемия коронавируса, число бизнесменов сократилось на 13%. По данным экспертов, большая часть закрытий пришлась на период ограничений в связи с пандемией — с апреля по август 2020 года.

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