СМИ назвали основных должников России

Согласно данным СМИ, крупнейшим должником является Белоруссия, долг составляет 7,55 миллиарда долларов. На втором месте по размеру задолженности находится Украина — 3,7 миллиарда долларов. На третьем месте — Венесуэла — 3,5 миллиарда долларов.

На долю стран СНГ пришлось около 40% общего долга — 15,8 миллиарда долларов. Всего в список должников вошли 17 государств.