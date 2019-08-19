СМИ назвали основных должников России

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В список крупнейших должников России вошли Украина, Венесуэла и Белоруссия, сообщает РБК со ссылкой на данные из открытых источников.
Согласно данным СМИ, крупнейшим должником является Белоруссия, долг составляет 7,55 миллиарда долларов. На втором месте по размеру задолженности находится Украина — 3,7 миллиарда долларов. На третьем месте — Венесуэла — 3,5 миллиарда долларов.
На долю стран СНГ пришлось около 40% общего долга — 15,8 миллиарда долларов. Всего в список должников вошли 17 государств.
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