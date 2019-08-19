Свердловская область вошла в топ регионов с самым высоким ростом цен на бензин
Сегодня, 14:25ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С начала 2019 года в Свердловской области цены на бензин выросли на 3,3%, показатель является одним из самых высоких по стране, сообщает РИА «Рейтинг» со ссылкой на данные Росстата.
При составлении рейтинга учитывались три показателя: стоимость литра 92-го бензина, сколько литров бензина может купить житель региона на свою зарплату, и на сколько подорожал бензин за первое полугодие.
В лидерах по росту цен на топливо оказались Кировская область и Мордовия, там бензин подорожал на 4,1%. Следующие строчки рейтинга заняли Астраханская область и республика Коми, там топливо подорожало на 3,9% и 3,8%. В Свердловской области бензин подорожал на 3,3%.
Самый дорогой бензин АИ-92 оказался на Чукотке- 56 рублей за литр, самый дешевый — в Челябинской области — 39,62 рубля за литр.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей