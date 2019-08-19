Свердловская область вошла в топ регионов с самым высоким ростом цен на бензин

При составлении рейтинга учитывались три показателя: стоимость литра 92-го бензина, сколько литров бензина может купить житель региона на свою зарплату, и на сколько подорожал бензин за первое полугодие.

В лидерах по росту цен на топливо оказались Кировская область и Мордовия, там бензин подорожал на 4,1%. Следующие строчки рейтинга заняли Астраханская область и республика Коми, там топливо подорожало на 3,9% и 3,8%. В Свердловской области бензин подорожал на 3,3%.