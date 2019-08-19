«УБТ-Сервис» отремонтирует две улицы в Верхотурье

Напомним, «УБТ-Сервис» — одни из главных исполнителей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Тагиле. В частности в июле по БКАДу компания выиграла торги на подготовку ремонта 30 километров тагильских улиц (15 августа были сданы уже две). В целом за 2019 год стоимость государственных и муниципальных контрактов, заключенных с «УБТ-Сервис», превышает 78 млн рублей. В прошлом году этот показатель равнялся 227 млн рублей. Рекордным для компании стал 2017 год, когда общая сумма контрактов превысила 1,5 млрд рублей.