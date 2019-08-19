«УБТ-Сервис» отремонтирует две улицы в Верхотурье

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Администрация Верхотурского городского округа провела конкура на ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам 8 Марта и 70 лет Октября. В торгах принимали участие тагильские «УБТ-Сервис» и ГК «Уралстройкомплекс». В итоге контракт на 12,2 миллиона рублей получили первые.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Напомним, «УБТ-Сервис» — одни из главных исполнителей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Тагиле. В частности в июле по БКАДу компания выиграла торги на подготовку ремонта 30 километров тагильских улиц (15 августа были сданы уже две). В целом за 2019 год стоимость государственных и муниципальных контрактов, заключенных с «УБТ-Сервис», превышает 78 млн рублей. В прошлом году этот показатель равнялся 227 млн рублей. Рекордным для компании стал 2017 год, когда общая сумма контрактов превысила 1,5 млрд рублей.
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