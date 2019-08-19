Уральская компания заплатит пять миллионов рублей за уход из «Титановой долины»
Сегодня, 09:18ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Уральский оптический завод обязали выплатить штраф за уход из «Титановой долины», пишет портал Е1.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Предприятие планировало наладить производство на территории «Титановой долины», однако потом заявило о выходе из особой экономической зоны. Согласно договору, компания, утратившая статус резидента, обязана уплатить неустойку в размере 5% от суммы инвестиций, но не более пяти миллионов рублей и не менее 150 тысяч.
В «Титановой долине» решение суда пока не комментируют. В этом году резидентами ОЭЗ планирует стать промышленно-металлургический холдинг «Тагильская сталь». Ранее «Титановую долину» покинули «Инферком-Урал» и «Синерсис», им также пришлось выплатить неустойку в размере пяти миллионов рублей.
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