Уральская компания заплатит пять миллионов рублей за уход из «Титановой долины»

Предприятие планировало наладить производство на территории «Титановой долины», однако потом заявило о выходе из особой экономической зоны. Согласно договору, компания, утратившая статус резидента, обязана уплатить неустойку в размере 5% от суммы инвестиций, но не более пяти миллионов рублей и не менее 150 тысяч.