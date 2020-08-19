В Свердловскстате назвали размер средней зарплаты уральцев в июне

В Свердловскстате назвали размер средней зарплаты уральцев в июне

Сегодня, 09:38ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Средняя заработная плата жителей Свердловской области в июне 2020 года составила 43 900 рублей, сообщает Свердловскстат.

По итога месяца наибольшая заработная плата была отмечена в сфере научных исследований и разработок. Так, ученые в среднем в июне заработали 69 640 рублей. Они обогнали по уровню финансистов и страховщиков, у которых заработок составил 65 792 рубля. Третье место досталось IT-сфере. Там специалисты в среднем получают 57 582 рубля.

Согласно данным статистики, на зарплаты более 50 тысяч рублей могут рассчитывать сферы государственного управления и обеспечения военной безопасности. Их средний заработок составляет 52 тысячи рублей. Также сюда относятся и энергетики со средним заработком в 55 тысяч рублей.

Чуть меньше 50 тысяч получают в здравоохранении. Там в среднем получается 49,9 тысяч рублей. Однако на этот показатель в июне повлияли доплаты за работу с коронавирусом. По сравнению с данными прошлого года зарплата медиков выросла на 15%.

Меньше всего в июне получали работники гостиничного бизнеса и предприятий общепита. В среднем их заработок составлял чуть больше 20 тысяч рублей, что на 15% меньше уровня прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе безработными остаются более 120 тысяч человек.

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