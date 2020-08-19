В Свердловскстате назвали размер средней зарплаты уральцев в июне

Чуть меньше 50 тысяч получают в здравоохранении. Там в среднем получается 49,9 тысяч рублей. Однако на этот показатель в июне повлияли доплаты за работу с коронавирусом. По сравнению с данными прошлого года зарплата медиков выросла на 15%.