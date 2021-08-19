От торгов на 60,5 млн отстранило участника закупок свердловское УФАС

Комиссия необоснованно допустила участника на торги по ремонту котельной в Нижних Сергах. УФАС провело проверку и отстранило его закупки.

Для проведения ремонта котельной, участник должен был подтвердить опыт контрактом, который уже исполнен. Компания в заявке предоставила договор, который не был исполнен. Комиссия не проверила необходимые документы, которые размещаются на сайте Госзакупок в открытом доступе. По решению УФАС был отменен протокол подведения итогов и назначена новая дата рассмотрения вторых частей заявок. Это решение поддержали Арбитражный суд Свердловской области и 17 апелляционный суд. Напомним, УФАС выявило нарушения в администрации Невьянского ГО при финансировании на ремонт дорог и благоустройство. Обход конкурентных процедур на 67,5 млн выявило УФАС в администрации Невьянска

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