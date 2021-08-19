От торгов на 60,5 млн отстранило участника закупок свердловское УФАС

От торгов на 60,5 млн отстранило участника закупок свердловское УФАС
От торгов на 60,5 млн отстранило участника закупок свердловское УФАС
Сегодня, 16:46ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Комиссия необоснованно допустила участника на торги по ремонту котельной в Нижних Сергах. УФАС провело проверку и отстранило его закупки.

Для проведения ремонта котельной, участник должен был подтвердить опыт контрактом, который уже исполнен. Компания в заявке предоставила договор, который не был исполнен.

Комиссия не проверила необходимые документы, которые размещаются на сайте Госзакупок в открытом доступе.

По решению УФАС был отменен протокол подведения итогов и назначена новая дата рассмотрения вторых частей заявок. Это решение поддержали Арбитражный суд Свердловской области и 17 апелляционный суд.

Напомним, УФАС выявило нарушения в администрации Невьянского ГО при финансировании на ремонт дорог и благоустройство.

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