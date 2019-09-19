Мэрия Екатеринбурга изымает часть земель вокруг места строительства ледовой арены
Сегодня, 08:57ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому мэрия изымает часть земель в границах улиц Куйбышева—Розы Люксембург—Декабристов—8 Марта, соответствующий документ размещен на сайте горадминистрации.
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В постановлении сказано о десяти участках, на которых сейчас расположены жилые дома, заведения общепита и иные объекты. В частности, недостроенная гостиница «Дели», объект культурного наследия «Дом Рязанова», Pizza Mia.
Согласно проекту, на участке появятся филиал «Сандуновских бань», образовательное учреждение, гостиница с подземным паркингом, многоуровневая стоянка. Провести реконструкцию планируется до 2025 года. Комплекс разместится рядом с ледовой ареной, которую построит УГМК на месте снесенной телебашни.
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