Свердловскстат сообщил о росте средней зарплаты жителей региона
Сегодня, 09:41ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Среднемесячная заработная плата жителей региона в период с января по июль этого года выросла на 6,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Сейчас среднемесячная зарплата составляет 39,9 тысячи рублей. При этом сообщается, что наибольшее повышение средних зарплат произошло в сфере соцуслуг и здравоохранения (11,4%), а также культуры и спорта (10,4%).
Наименьший рост зарплат отмечен в сферах административной деятельности и сопутствующих ей дополнительных услугах, а также транспортировки и хранения.
В июле средняя зарплата жителей Свердловской области составила 40,2 тысячи рублей.
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