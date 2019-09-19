В Нижнем Тагиле гордума одобрила корректировку бюджета на 2019 год
Сегодня, 15:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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19 сентября на заседании Нижнетагильской гордумы принята корректировка бюджета на 2019 год, в ней учтены расходы на коммунальные услуги в школе № 100, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Депутатами было одобрено выделение 14,6 миллиона рублей на оплату коммунальных услуг для школы № 100, а также 10 миллионов рублей на взносы за капремонт в муниципальном жилфонде. Помимо этого, было проведено перераспределение средств бюджета в связи с покупкой детского сада № 171 «Серебряное копытце» МБДОУ «Родничок» у обанкротившегося НТКРЗ.
После корректировки бюджета города доходная часть составила 13,74 миллиарда рублей, расходная — выросла до 14,18 миллиарда рублей. Дефицит бюджета, таким образом, составил 434 миллиона рублей.
Напомним, накануне мэрия попросила у регионального правительства 151 миллион рублей на ночное освещение.
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