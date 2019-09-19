В Нижнем Тагиле гордума одобрила корректировку бюджета на 2019 год

Депутатами было одобрено выделение 14,6 миллиона рублей на оплату коммунальных услуг для школы № 100, а также 10 миллионов рублей на взносы за капремонт в муниципальном жилфонде. Помимо этого, было проведено перераспределение средств бюджета в связи с покупкой детского сада № 171 «Серебряное копытце» МБДОУ «Родничок» у обанкротившегося НТКРЗ.