Прибыль «Россетей» выросла в 2,6 раза

С января по сентябрь выручка «Россетей» увеличилась на 3,1 %, составив 26,42 миллиарда рублей, пишет RNS. Валовая прибыль ПАО выросла до 23,326 миллиарда рублей, на 3,1 %; себестоимость продаж стала выше на 3,2%, до 3,094 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения «Россетей» составила 19,32 миллиарда рублей – в 2,5 раза выше отчетного периода 2017 года.

По состоянию на 30 сентября долгосрочные обязательства компании практически не изменились: с конца 2017 года они составили 31,021 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства достигли 1,658 миллиарда рублей против 2,129 миллиарда рублей.