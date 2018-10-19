Прибыль «Россетей» выросла в 2,6 раза

В 2018 году чистая прибыль ПАО «Россети» выросла в 2,6 раза, сегодня она достигает 19 миллиардов рублей. С прошлого года компанию возглавляет Павел Ливинский.
С января по сентябрь выручка «Россетей» увеличилась на 3,1 %, составив 26,42 миллиарда рублей, пишет RNS. Валовая прибыль ПАО выросла до 23,326 миллиарда рублей, на 3,1 %; себестоимость продаж стала выше на 3,2%, до 3,094 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения «Россетей» составила 19,32 миллиарда рублей – в 2,5 раза выше отчетного периода 2017 года.
По состоянию на 30 сентября долгосрочные обязательства компании практически не изменились: с конца 2017 года они составили 31,021 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства достигли 1,658 миллиарда рублей против 2,129 миллиарда рублей.
Напомним, что ПАО «Россети» – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В ее ведении находятся 2,34 миллиона километров линий электропередачи, а также более 500 тысяч подстанций, мощность которых превышает 781 ГВА. Государство в лице Росимущества выступает в роли контролирующего акционера, оно владеет долей в 88,04 % в уставном капитале компании.