О результатах работы и достижениях ТПП России рассказал ее глава Сергей Катырин

Первая торгово-промышленная палата появилась еще 400 лет назад в Марселе. Российской ТПП исполняется 30 лет, цель ее создания — объединение и совместное решение проблем предпринимателей, разработка правил ведения бизнеса, рассказал РБК глава Российской торгово-промышленной компании Сергей Катырин.
В России еще существуют трудовые, законодательные и инфраструктурные проблемы для бизнеса, ТПП призвана решать их в диалоге с государством,сообщил Катырин.
Торгово-промышленная палата России активно занимается законотворческой работой, принятие новых законов и правил позволит предпринимателям более комфортно вести бизнес в РФ. На 2021-й год в членской базе ТПП состоят порядка 300-400 тысяч предпринимателей, которые получают услуги через организацию.
А членство в палате: у нас сейчас там порядка 55 тысяч предприятий, около 200 союзов, ассоциаций, поэтому если говорить о такой членской базе ассоциированной через ассоциацию — это тоже где-то там сотня тысяч,отметил президент ТПП России.
С точки зрения поддержки и помощи бизнесу, торгово-промышленная компания РФ предлагает свои услуги предпринимателям со значительной скидкой, а вопросы и проблемы местного бизнеса как раз и формируют повестку работы ТПП в регионах, выявляют первоочередные направления деятельности.
Предпринимателей приглашают на различные профильные мероприятия, представители ТПП России располагаются в 40 странах мира.
К первоочередным планам по развитию бизнеса в России ТПП относит создание нормативной базы, которая существенно упростит работу предпринимателей. Палата прилагает немало усилий по переводу максимально возможного количества услуг в цифровое поле.
К основным своим задачам, руководство ТПП относит также выполнение поручения президента России о развитии в стране института третейских судей. На данный момент торгово-промышленная палата создала уже 20 филиалов в регионах, где работает третейское разбирательство. Также работает институт досудебного разбирательства в спорах между предпринимателями.