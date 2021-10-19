О результатах работы и достижениях ТПП России рассказал ее глава Сергей Катырин

А членство в палате: у нас сейчас там порядка 55 тысяч предприятий, около 200 союзов, ассоциаций, поэтому если говорить о такой членской базе ассоциированной через ассоциацию — это тоже где-то там сотня тысяч,отметил президент ТПП России.