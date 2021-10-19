О результатах работы и достижениях ТПП России рассказал ее глава Сергей Катырин

О результатах работы и достижениях ТПП России рассказал ее глава Сергей Катырин
О результатах работы и достижениях ТПП России рассказал ее глава Сергей Катырин
Сегодня, 12:17ЭкономикаФото: 1МI
Торгово-промышленной палате России исполняется 30 лет. Накануне юбилея о достигнутых результатах и дальнейших перспективах рассказал ее глава Сергей Катырин.

Первая торгово-промышленная палата появилась еще 400 лет назад в Марселе. Российской ТПП исполняется 30 лет, цель ее создания — объединение и совместное решение проблем предпринимателей, разработка правил ведения бизнеса, рассказал РБК глава Российской торгово-промышленной компании Сергей Катырин.

В России еще существуют трудовые, законодательные и инфраструктурные проблемы для бизнеса, ТПП призвана решать их в диалоге с государством,сообщил Катырин.

Торгово-промышленная палата России активно занимается законотворческой работой, принятие новых законов и правил позволит предпринимателям более комфортно вести бизнес в РФ. На 2021-й год в членской базе ТПП состоят порядка 300-400 тысяч предпринимателей, которые получают услуги через организацию.

А членство в палате: у нас сейчас там порядка 55 тысяч предприятий, около 200 союзов, ассоциаций, поэтому если говорить о такой членской базе ассоциированной через ассоциацию — это тоже где-то там сотня тысяч,отметил президент ТПП России.

С точки зрения поддержки и помощи бизнесу, торгово-промышленная компания РФ предлагает свои услуги предпринимателям со значительной скидкой, а вопросы и проблемы местного бизнеса как раз и формируют повестку работы ТПП в регионах, выявляют первоочередные направления деятельности.

Предпринимателей приглашают на различные профильные мероприятия, представители ТПП России располагаются в 40 странах мира.

К первоочередным планам по развитию бизнеса в России ТПП относит создание нормативной базы, которая существенно упростит работу предпринимателей. Палата прилагает немало усилий по переводу максимально возможного количества услуг в цифровое поле.

К основным своим задачам, руководство ТПП относит также выполнение поручения президента России о развитии в стране института третейских судей. На данный момент торгово-промышленная палата создала уже 20 филиалов в регионах, где работает третейское разбирательство. Также работает институт досудебного разбирательства в спорах между предпринимателями.

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