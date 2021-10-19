От Новой Кушвы до Сколково: как в Тагиле производят механизмы для авиации и нефтегаза

Мы занимаем нишу экспериментального оборудования и экспериментальной продукции. Поэтому вся эта продукция индивидуальна. И даже если у нас заказчик сохраняется и работает с нами не одно десятилетие, то все равно его продукция каждый раз проходит модификацию. Чем-то, но отличается, что требует перевыпуска конструкторской документации и так далее. То есть одно и то же изделие мы не встретим. А в остальном — это индивидуальные изделия. Например, многофункциональные автоматизирования система нагружения, или универсальный комплекс измерений и испытаний, это само по себе оборудование испытательное и предназначено для многоразового применения другим испытательным центром,поясняет коммерческий директор.