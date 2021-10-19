От Новой Кушвы до Сколково: как в Тагиле производят механизмы для авиации и нефтегаза

«ТЕХПРОМ» сегодня представляет из себя целую группу компаний с широкой географией. А начиналось все с небольшого производства в промзоне в Нижнем Тагиле. По мере того, как персонал компании приобретал разные компетенции, представители начинали работать на разных территориях и занимать разные рынки — возникла потребность в диверсификации производства, появилось несколько компаний.
Ядром являются компании-резиденты Сколково — «ТЕХПРОМ-Нефтегазовые Системы» и «ТЕХПРОМ-Авиакосмические Системы». Последние два года группа компаний активно занимается развитием совершенно нового для себя направления, связанного с композитными, современными материалами, современными пластиками, которые по своим свойствам сопоставимы с металлами, а порой и превосходят их. В рамках этой работы появились компании, тоже под вывеской «ТЕХПРОМ» — «Композитные Материалы» и «Полимерные Решения».
На всем протяжении работы мы развивались в счет собственных ресурсов, не привлекая даже коммерческие кредиты. На определенном этапе сложились условия, обстоятельства, в том числе — связанные с тем, что государство предложило реально рабочие инструменты. И мы воспользовались таким инструментом — он проходил под эгидой Фонда развития промышленности. Взяли малопроцентный кредит на несколько сотен миллионов на закупку современного оборудования — больших универсальных и многофункциональных обрабатывающих центров для металлообработки,рассказывает коммерческий директор компании Дмитрий Вечернин.
В целях сопровождения инвестиционных проектов Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области в январе 2020 года заключило с «ТЕХПРОМ-НГС» соглашение по сопровождению проекта «Организация промышленного производства термопластичных композиционных материалов на основе суперконструкционных полимеров таких как ПФС (PPS), ПЭЭК (PEEK) производственной мощностью до 2 тысяч тон в год и серийное производство высокотехнологичных изделий из полимерных материалов методом литья». Объем инвестиций составил 195 млн рублей, также были созданы 12 новых рабочих мест.
Оборудование на порядок повысило наши возможности — не только собственного производства, ведь мы стараемся аккумулировать в себе все возможные и необходимые переделы по той продукции, которую мы разработали. То есть минимум работать со сторонними субъектами на аутсорсинге. Это повысило линейку наших возможностей и увеличило качество и скорость той продукции, которую мы раньше уже умели производить и производили. В частности, на универсальных станках прежнего производства,отмечает Дмитрий Вечернин.
В 2020 году компания «ТЕХПРОМ-НГС» в рамках отбора заявок Фонда содействия инновациям получила грант по конкурсу «Коммерциализация-XII» в размере 20 млн рублей. Компания подала заявку и была включена в реестр высокотехнологичных компаний АСИ.
Основная сфера деятельности группы компаний — это машиностроение. «ТЕХПРОМ» входит в реестр отечественных производителей Минпромторга. Официально зарегистрированы порядка 20 видов продукции, также есть запатентованные разработки в авиационной сфере. В 2021 году на международной выставке ИННОПРОМ компания была представлена в качестве экспонента на стенде Свердловской области.
У нас два ключевых направления, первое — авиационное. Мы делаем испытательное оборудование, стенды для испытаний летательных аппаратов, планеров и самолетов, которые пока не произведены и не запущены в серийное производство. Кроме этого — это нефтегазовая сфера: производим оборудование для тех компаний, которые добывают углеводороды, перерабатывают их, транспортируют,говорит Дмитрий Вечернин.
Поскольку «ТЕХПРОМ» работает в таких прогрессивных отраслях, чаще всего приходится сталкиваться с нестандартными задачами и создавать что-то новое, не имеющее аналогов и требующее длительных подготовительных работ. И перед производством конечного продукта необходимы многочисленные испытания. Редкий потребитель приходит к нам с готовым техзаданием, чаще всего перед командой стоит сложный, но интересный путь — путь к открытию.
Мы занимаемся научно-исследовательской деятельностью. Работаем в тех сферах и направлениях, где конкуренты не работают или отказываются работать. Беремся за те разработки, которые требуют больших предварительных заделов и до момента подписания договора проводится огромная работа. Порой, эта работа измеряется годами. Стараемся помочь нашему потребителю: не просто понять, что ему нужно, а как именно нужно сделать. Потому что часто наши потребители имеют плохое представление об этом,делится топ-менеджер.
Еще одно направление — само производство. После исследовательской работы «ТЕХПРОМ» воссоздает то, что должно достичь поставленную клиентом цель. В основе производимой продукции лежат универсальная система гидропривода, разные модификации и разные продукты на базе этой системы. Чаще всего создается что-то уникальное, под конкретные задачи, — массового производства здесь нет.
Мы занимаем нишу экспериментального оборудования и экспериментальной продукции. Поэтому вся эта продукция индивидуальна. И даже если у нас заказчик сохраняется и работает с нами не одно десятилетие, то все равно его продукция каждый раз проходит модификацию. Чем-то, но отличается, что требует перевыпуска конструкторской документации и так далее. То есть одно и то же изделие мы не встретим. А в остальном — это индивидуальные изделия. Например, многофункциональные автоматизирования система нагружения, или универсальный комплекс измерений и испытаний, это само по себе оборудование испытательное и предназначено для многоразового применения другим испытательным центром,поясняет коммерческий директор.
В опыте предприятия были крупные заказы, например, в нефтегазовом секторе — оснащение «Силы Сибири», «Северного потока-2», «Турецкого потока», потребовался массовый выпуск электрогидропривода. Далеко не все проекты Группы компаний находятся в открытом поле. Информация о многих из них не просто закрыта в силу конфиденциальности, она засекречена. И второй стороной по таким проектам являются предприятия самолето- и ракетостроения.
Современное отечественное предприятие не только разрабатывает и создает, но и обслуживает свое оборудование. Таким образом, потребитель получает не просто механизмы, но и готовую систему управления, программное обеспечение.
В производстве у нас небольшая и специфическая деталь — производство электрошкафов и разработка автоматизированных систем управления. Создание программного обеспечения для них — непосредственно сосредоточено в областном центре Челябинской области. Мы производим не просто железо — мы производим софт, свои системы и свое программное обеспечение.
Исторически сложилось, что компании группы находятся в нескольких субъектах страны. Инженерные — в Москве и Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Челябинске. Производственный блок — Челябинск и Нижний Тагил.
Нижний Тагил — это территория, где практически все наши направления представлены наиболее емко и разнообразно. Поэтому Нижний Тагил считается нашей основной производственной площадкой, по сути, завод наш основной там и расположен, где присутствует и разработка, и производство продукции.
На конечном этапе работают механизмы, но перед этим огромную работу проделывают именно люди: чтобы все системы четко выполняли свой функционал, заниматься разработкой и производством могут только первоклассные специалисты.
Порядка 60% штатной численности компании — это люди с высшим образованием, в основном ИТР. Инженеров-конструкторов и инженеров-технологов — около 40% штата. Мы стараемся повышать привлекательность работы у нас — не только за счет уровня зарплаты, которую регулярно индексируем. У нас развиты такие инструменты, как рационализаторские предложения, возможность работника проявить активность и раскрыть свой потенциал. Готовых специалистов на рынке нет или они очень дорого стоят, и переоценены. Поэтому нами как компанией-разработчиком и производителем сделан акцент на развитии, на раскрытии дополнительных способностей и компетенций,говорит Дмитрий Вечернин.
Найти готовых специалистов непросто, особенно в таких узких направлениях, где работает ГК «ТЕХПРОМ». Кадровый вопрос в целом актуален для большинства компаний во всех сферах. Промышленники традиционного сотрудничают с образовательными учреждениями — и вузами, и техникумами.
Ребят приглашаем к себе, заинтересовываем, начинаем их вести со студенческой скамьи. Это пока направление молодое, но я уверен — за этим будущее. Мы уже стоим на пороге большого демографического провала, приходится ориентироваться не на полное соответствие человека, который пришел в качестве претендента, а хотя бы на совпадение по какому-то ключевому навыку. Остальному можно обучить. Самое главное — не только уровень компетенций и образование, а желание работать. Насколько бы человек не был образован, если он не готов себя проявлять, не готов относиться к делу, как своему, тогда нам с ним не по пути. У нас складывается команда именно по принципу отношения к делу.