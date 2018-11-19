922 тысячи выделены на обеспечение пожарной безопасности в больницах Нижнего Тагила
Сегодня, 12:22ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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922 тысячи рублей выделены на обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения в больницах Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
922 тысячи рублей потратит ГБУЗ Свердловской области «Городская больница №1 Нижнего Тагила» на обслуживание пожарной сигнализации в нескольких учреждениях.
В частности, в течение 12 месяцев подрядчик должен осуществлять ремонт звуковых и оповестительных устройств по адресам:
- Ул. Максарева, 5;
- Пр. Вагоностроителей, 49;
- Ул. Окунева, 30;
- Ул. Коминтерна, 33;
- Пр. Вагоностроителей, 12;
- Ул. Сурикова 18/1;
- Ул. Советская, 33;
- Медпункт с. Покровское.
Информация о поиске подрядчика была размещена на сайте госзакупок. Победителем стало ООО «Пожзащита-НТ». Бенефициаром является Анна Скок. Предприятие работает по всей области. В частности, ранее заключало контракты с ГУФСИН Свердловской области, детскими садами и школами, в том числе, в Нижнем Тагиле, а также с областными медучреждениями.
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