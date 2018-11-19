922 тысячи выделены на обеспечение пожарной безопасности в больницах Нижнего Тагила

В частности, в течение 12 месяцев подрядчик должен осуществлять ремонт звуковых и оповестительных устройств по адресам:

Информация о поиске подрядчика была размещена на сайте госзакупок. Победителем стало ООО «Пожзащита-НТ». Бенефициаром является Анна Скок. Предприятие работает по всей области. В частности, ранее заключало контракты с ГУФСИН Свердловской области, детскими садами и школами, в том числе, в Нижнем Тагиле, а также с областными медучреждениями.