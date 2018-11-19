Магазин Мозгунова на пр. Ленина в Нижнем Тагиле ищет инвестора

Большие площади и транспортная доступность

Историческое здание Магазин Мозгунова в центре Нижнего Тагила ищет инвестора. К муниципальному имуществу относятся нежилые помещения общей площадью 3350,7 кв.м. В настоящее время в помещениях площадью 2905,5 кв.м. размещены муниципальные учреждения, в помещениях площадью 445,2 кв.м. находится Отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Нижнего Тагила и Пригородному району, Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Помещения банка, расположенные в здании, являются частной собственностью.

Здание расположено на пересечении двух улиц, имеет два главных фасада - южный, вытянутый вдоль улицы Ленина и восточный - вдоль ул. Огаркова.

Со стороны южного и восточного фасадов выполнен пешеходный тротуар и автомобильная дорога. Дворовая территория заасфальтирована.

Рядом со зданием располагаются: остановки общественного транспорта, торговый центр, парк, заведения общепита, удобная парковка. Строение находится на главной улице города, что обеспечивает доступность, а также узнаваемость, благодаря своей богатой истории.

Благодаря расположению в самом сердце Нижнего Тагила, помещение может быть использовано под офисные центры, образовательные учреждения, а также гостиницу, чему наиболее способствует планировка здания.

Наиболее приемлемым, конечно, мог бы стать вариант гостиницы, а также перепланировка здания с учётом реализации проектов многофункционального музейного кластера, горы Белой, студенческого кампуса,отмечают сотрудники музея «Горнозаводской Урал».

Поддержка проекта

Кроме того, инвесторы могут рассчитывать на поддержку со стороны муниципалитета, а также претендовать на финансирование своих проектов.

Инвестиционный проект может рассчитывать на сопровождение со стороны муниципалитета, в частности могут быть различные преференции, почему бы и нет. Сейчас Министерство инвестиций и развития оказывает поддержку юридическим лицам, у которых в собственности объекты культурного наследия. Сейчас объявлен конкурс на поддержку объектов культурного наследия. Мы надеемся, что в рамках 300-летия Нижнего Тагила мы сможем претендовать на поддержку. Помимо этого, если будут какие-то интересные предложения, то эти проекты могут получить льготные субсидии,рассказала редакции TagilCity.ru Каринэ Геворгян – начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов.

Историческая справка

После окончания строительства в конце 19 века в угловом двухэтажном доме по ул. Александровской (ныне – проспект Ленина) и Балыковского переулка (ныне ул. Огаркова) расположился магазин тагильского купца Михаила Мозгунова. Обширные подвалы здания высотой от 1,75 до 2, 25 метров использовались под склады для товаров. Мозгунов являлся крупнейшим в Нижнем Тагиле торговцем валяной обувью и мужскими головными уборами.

Со стороны ул. Александровской (пр. Ленина) к угловому дому Мозгунова примыкал двухэтажный особняк. На его первом этаже был устроен магазин Константина Рыбакова. Верхние этажи были отданы под гостиные меблированные комнаты.

В 1930-х гг. оба здания были подвергнуты реконструкции. В 1935 г. на их основе строится гостиница «Северный Урал». По проекту архитектора Федоряко оба здания XIX в. сливаются, надстраиваются еще двумя этажами, первоначальные фасады при этом утрачиваются.

В период расцвета кооперации на первом этаже гостиницы была открыта столовая 1-го Рабочего кооператива, позднее там расположился ресторан, в последние годы – «Уралтрансбанк».