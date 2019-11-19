«Анализы не проводил». Прокуратура Тагила в суде потребовала прекратить работу ГСД-Р

Со стороны обвинения выступал помощник природоохранного прокурора Нижнего Тагила Сергей Тюрин. Ответчиком была Юлия Журавлёва и начальник отдела экологического контроля, промышленной безопасности и охраны труда Тагильского огнеупорного завода Григорий Сухов, на территории которого размещены производственные пощади ГДС-Р. Слушателями выступали эколог Сергей Хрептиков и экс-доцент НТИ УрФУ Владислав Воронин, который ранее обращался с письмом в приёмную президента.

Обвинение просит прекратить хозяйственную и производственную деятельность завода в связи с ранее выявленными нарушениями.

Было выдано предостережение и представление. Также у предприятия нет проекта санитарной зоны. Основания для прекращения работы — опасность причинения вреда экологии,заявил обвинитель.

Тем не менее, ответчик возразил, что исковое заявление «противоречиво», а проект санитарных зон разработан.

Согласование проекта санзоны длительный процесс. Есть ощущение, что полученные замечания Ростехнадзора находятся за пределами разума. Те замечания, которые мы получаем устраняются, и подаются вновь. Будет подано очередное исправление.Зонирование по санитарным зонам проведено с 2016 года, существуют карты, которые утверждены решением Нижнетагильской городской думы,заявила Журавлёва.

Карта оценки геолого-экологической обставновки Фото: tagilcity.ru

Также ответчик отметил, что организация направляла в Росприроднадзор заявление на постановку объекта на учёт, как производство, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду. Но, как заявил представитель Росприроднадзора, объект не введен в эксплуатацию, поэтому не может быть поставлен на учёт. Позже истец отметил, что заявка подавалась без указания конкретного производства.

Касательно работы без разрешения суд заявил, что во время проверки налоговая обнаружила на территории завода мешки с веществом. Журавлёва возразила, что Ростехнадзор не доказал производственную деятельность.

Никто анализы не проводил и что в мешках не проверял,заявил ответчик.

Григорий Сухов добавил, что в решении арбитражного суда не отражено ведётся производственная деятельность или нет, а также заявил, что мешки — следствие пуско-наладочных работ.

Чтобы предприятие было запущено, необходимо горячее опробование, чтобы устранить недостатки перед запуском. Мешки, которые были на заводе, мы используем для внутренних нужд. Производственная деятельность у нас не ведётся. В ходе опробования какое-то количество продукта могло быть получено, но в оборот не вошло,заявил Сухов.

Заседание Фото: tagilcity.ru

Итогом заседания стала просьба истца о прекращении предприятием любой деятельности, включая пуско-наладочные работы, до получения документов. Суд отложил заседание до 18 декабря в связи с новыми обстоятельствами, а также обязал истца предоставить доказательства причинения вреда предприятием.