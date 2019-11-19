Бюджет Свердловской области на 2020 год одобрен в первом чтении
Сегодня, 16:16ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили в первом чтении закон о региональном бюджете на 2020 год. Планируемые доходы областной казны в следующем году составят 260,6 млрд рублей, расходы – 286,9 млрд рублей, сообщает «Областная газета».
Основными направлениями расходов бюджета Свердловской области станут социальные обязательства, выполнение нацпроектов и программы «Пятилетка развития», а также подготовка к проведению Универсиады, празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
В регионе будут построены 21 школа и 11 дошкольных образовательных организаций. Кроме того, в 2020 году на 68% увеличено финансирование спортивной сферы. Это позволит начать строительство объектов Универсиады и реконструировать 13 других спортобъектов.
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