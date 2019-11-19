Бюджет Свердловской области на 2020 год одобрен в первом чтении

Основными направлениями расходов бюджета Свердловской области станут социальные обязательства, выполнение нацпроектов и программы «Пятилетка развития», а также подготовка к проведению Универсиады, празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

В регионе будут построены 21 школа и 11 дошкольных образовательных организаций. Кроме того, в 2020 году на 68% увеличено финансирование спортивной сферы. Это позволит начать строительство объектов Универсиады и реконструировать 13 других спортобъектов.