Для городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле купят автомобиль за 1,3 миллиона рублей
13 ноября Департамент государственных закупок Свердловской области разместил аукцион на приобретение автомобиля стоимостью 1,3 миллиона рублей для городской больницы № 4 Нижнего Тагила.
Согласно документации закупки, пятиместный седан должен быть оснащен автоматической коробкой передач. Автомобиль должен быть не старше 2019 года выпуска, моноприводный, с электроусилителем руля, с подогревом наружных зеркал, с задними датчиками парковки, с подогревом передних сидений, с аудио системой и с системой охлаждения воздуха. Цвет кузова — серый, белый, серебристый или черный.
Какое-то конкретное авто мы рассматривать не имеем право по закону. Характеристики составлены таким образом, чтобы под описание подходило не менее двух автомобилей разных производителей. Кто с каким автомобилем заявится, кто выиграет аукцион — такой автомобиль и будет, рассказала TagilCity.ru начальник отдела закупок Марина Кирш.
Дата окончания подачи заявок — 27 ноября. Победитель аукциона определится 29 ноября.
Напомним, 12 ноября на сайте госзакупок администрация Нижнего Тагила разместила аукцион на приобретение автомобиля за 2,4 миллиона рублей для городской думы. Согласно указанным техническим и внешним характеристикам, одним из наиболее вероятных вариантов может быть авто марки «Тойота Камри».