Для городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле купят автомобиль за 1,3 миллиона рублей

Согласно документации закупки, пятиместный седан должен быть оснащен автоматической коробкой передач. Автомобиль должен быть не старше 2019 года выпуска, моноприводный, с электроусилителем руля, с подогревом наружных зеркал, с задними датчиками парковки, с подогревом передних сидений, с аудио системой и с системой охлаждения воздуха. Цвет кузова — серый, белый, серебристый или черный.

Какое-то конкретное авто мы рассматривать не имеем право по закону. Характеристики составлены таким образом, чтобы под описание подходило не менее двух автомобилей разных производителей. Кто с каким автомобилем заявится, кто выиграет аукцион — такой автомобиль и будет, рассказала TagilCity.ru начальник отдела закупок Марина Кирш.

Дата окончания подачи заявок — 27 ноября. Победитель аукциона определится 29 ноября.