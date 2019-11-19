«Энергосбыт Плюс» взыскал со ВГОКа пени по долгу в 189,7 миллиона рублей

1 января 2017 года между истцом и ответчиком был заключен договор об оказании услуг. В соответствии с условиями контракта «Энергосбыт Плюс» должен поставлять электроэнергию ВГОКу. Потребитель просрочил оплату полученного ресурса, поэтому суд удовлетворил исковые требования. Высокогорский горно-обогатительный комбинат должен выплатить АО «Энергосбыт Плюс» пени в размере 14,6 миллиона рублей, а также возместить расходы по оплате госпошлины в размене 62,7 тысячи рублей и в федеральный бюджет — 33,5 тысячи рублей.

Напомним, 15 октября 2015 года было зарегистрировано банкротство ОАО «ВГОК». В качестве участников выступила 91 организация, в том числе администрация Нижнего Тагила, МУП «НТТС», АО «Энергосбыт Плюс», МРСК «Урала», Межрайонная инспекция ФНС и другие. Отметим, что последнее заявление в суд о банкротстве ВГОКа подало ООО «Центркомпрмашсервис» 21 октября 2019 года. 29 марта 2018 года суд вынес решение о начале процедуры наблюдения. Временным управляющим был назначен Сергей Кудашев.

На начало 2019 года нижнетагильский ВГОК задолжал организациям и ведомствам более 2,5 млрд рублей. Федеральная налоговая служба по Свердловской области получила в залог имущество комбината в качестве обеспечения выплаты долга от предприятия. В частности, под арест попали «Шахта Южная», «Шахта Северная», шахта «Вентиляционная». ВГОК задолжал по налогам и сборам 1,5 миллиарда рублей. Согласно бухгалтерским документам за 2018 год Высокогорский горно-обогатительный комбинат впервые с 2015 года показал прибыль.

Более 1,5 млрд долгов: имущество тагильского ВГОКа передано в залог налоговой службе