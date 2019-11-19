Уральским застройщикам предоставлены льготы по уплате налога на имущество

Соответствующие поправки в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» были приняты депутатами во время проведения заседания во вторник.

Как пояснил председатель бюджетного комитета Владимир Терешков, таким образом планируется уменьшить негативные последствия от эскроу-счетов. Планируется, что с нововведениями застройщики будут отказываться от использования серых схем и создания механизма купли-продажи от застройщика к человеку.

С 1 июля долевое строительство осуществляется в формате проектного финансирования. То есть, застройщик сначала должен открыть эскроу-счет в банке, куда будут класть средства покупатели. Компании деньги будут переведены только после того, как она сдаст объект жильцам. На время строительства банки будут предоставлять застройщику кредиты на строительство объектов по специальным процентным ставкам.