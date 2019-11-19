В 2019 году в России на 4% выросло число просрочек по кредитам

С января по сентябрь 2019 года число россиян, имеющих просрочки по кредитам, выросло на 4%. Исследование на эту тему провела НАПКА. В ходе исследования выяснилось, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Остальные 40% случаев делятся на убежденных неплательщиков (10%) и тех, кто не согласен с суммой долга, ссылаются на плохую память и мошенничества.