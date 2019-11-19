В 2019 году в России на 4% выросло число просрочек по кредитам
Сегодня, 20:10ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, таких заемщиков уже 10 млн, сообщают «Известия».
С января по сентябрь 2019 года число россиян, имеющих просрочки по кредитам, выросло на 4%. Исследование на эту тему провела НАПКА. В ходе исследования выяснилось, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Остальные 40% случаев делятся на убежденных неплательщиков (10%) и тех, кто не согласен с суммой долга, ссылаются на плохую память и мошенничества.
Авторы исследования также выяснили, что при возникновении финансовых проблем заемщики в первую очередь отказываются от трат на одежду и развлечения, после этого допуская пропуск выплаты по кредиту.
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