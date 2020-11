Согласно постановлению Ленинского районного суда Екатеринбурга, гражданину Бразилии Фаузи Ришарду Серкези Эдуардо, подозреваемому в терроризме, продлили арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Под стражей гражданин Бразилии будет находиться по 3 марта 2021 года. Адвокат подозреваемого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который отказал в ее удовлетворении. Напомним, бразильца содержат в СИЗО в Екатеринбурге. Он был задержан по подозрению в терроризме. А именно в том, что забросал коктейлями Молотова офис киностудии, снявшей фильм про Иисуса-гея. Задержанный в Екатеринбурге бразилец попросил политического убежища в России

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter