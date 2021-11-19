100 млн рублей вложено в электросетевую инфраструктуру Нижнего Тагила в 2021 году

100 млн рублей вложено в электросетевую инфраструктуру Нижнего Тагила в 2021 году
100 млн рублей вложено в электросетевую инфраструктуру Нижнего Тагила в 2021 году
Сегодня, 14:05ЭкономикаФото: 1MI
Свыше 100 миллионов рублей составила инвестиционная программа «Облкоммунэнерго» филиала «Тагилэнергосети» в 2021 году. Больше половины суммы было вложено в реконструкцию и строительство объектов энергосетевого хозяйства.

Работы проводились в Нижнем Тагиле, а также небольших населенных пунктах, сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».

Десятки километров воздушных линий электропередач и трансформаторные подстанции в частном секторе Дзержинского и Ленинского районов Нижнего Тагила были заменены. В этих районах в последние годы нагрузка выросла, рассказал рассказал главный инженер филиала «Тагилэнергосети» Игорь Павлюков.

Кроме того, в селе Покровское реконструированы 7,6 километра участка воздушной линии 10 кВ. Они питают детские оздоровительные лагеря, расположенные вблизи села. Также здесь заменено 324 опоры и 6,7 километра провода на самонесущий изолированный.

В поселке Черноисточинск появилась новая блочная комплексная распределительная подстанция в районе улиц Кирова-Первомайская. В Нижнем Тагиле также проводится комплексная модернизация ячеек. По мнению специалистов мероприятия улучшат качество электроснабжения и сделают его более надежным.

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электричествоОблкоммунэнергоНижний Тагил
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