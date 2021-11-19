Дебиторская задолженность НТТС на сумму 37 миллионов выставлена на продажу

Процедура внешнего управления на НТТС введена в сентябре 2018 года. На конец зимы 2020 года долги предприятия превысили 60 миллионов рублей. Часть активов была продана, в том числе администрация Нижнего Тагила изъяла имущества на сумму 132 миллиона. Предполагается, что процедура банкротства компании будет завершена не позднее 27 января 2022 года.