Дебиторская задолженность НТТС на сумму 37 миллионов выставлена на продажу

Конкурсный управляющий НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Александра Звонарева выставила на торги дебиторскую задолженность балансовой стоимости предприятия на сумму 36,9 миллиона рублей. Заявки принимаются до 24 декабря 2021 года.
Процедура внешнего управления на НТТС введена в сентябре 2018 года. На конец зимы 2020 года долги предприятия превысили 60 миллионов рублей. Часть активов была продана, в том числе администрация Нижнего Тагила изъяла имущества на сумму 132 миллиона. Предполагается, что процедура банкротства компании будет завершена не позднее 27 января 2022 года.
Напомним, финансовые и хозяйственные проблемы начались на предприятии в 2018 году. НТТС штрафовали за плохое качество воды, ненадлежащий уровень предоставления услуг. Компания судилась с ВГОКом, должниками и управляющими компаниями Нижнего Тагила.