Дебиторская задолженность НТТС на сумму 37 миллионов выставлена на продажу

Дебиторская задолженность НТТС на сумму 37 миллионов выставлена на продажу
Дебиторская задолженность НТТС на сумму 37 миллионов выставлена на продажу
Сегодня, 09:51ЭкономикаФото: 1МI
Дебиторская задолженность МУП «Нижнетагильские тепловые сети» выставлена на продажу. Реализовать планируется почти 37 миллионов рублей долгов.

Конкурсный управляющий НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Александра Звонарева выставила на торги дебиторскую задолженность балансовой стоимости предприятия на сумму 36,9 миллиона рублей. Заявки принимаются до 24 декабря 2021 года.

Процедура внешнего управления на НТТС введена в сентябре 2018 года. На конец зимы 2020 года долги предприятия превысили 60 миллионов рублей. Часть активов была продана, в том числе администрация Нижнего Тагила изъяла имущества на сумму 132 миллиона. Предполагается, что процедура банкротства компании будет завершена не позднее 27 января 2022 года.

Напомним, финансовые и хозяйственные проблемы начались на предприятии в 2018 году. НТТС штрафовали за плохое качество воды, ненадлежащий уровень предоставления услуг. Компания судилась с ВГОКом, должниками и управляющими компаниями Нижнего Тагила.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
банкротствопродажаМУП НТТСдолгидебиторская задолженностьНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы