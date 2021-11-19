Сбер стал единственной российской компанией в топе работодателей мирового рейтинга

Forbes при участии исследовательской организации Statista составил список 750 компаний-работодателей мира, которые пользуются наибольшим доверием у своих сотрудников. Позиции в рейтинге определялись на основе опроса 150 тысяч работников, которые состоят в штате многонациональных компаний и учреждений, из 58 государств.

Как сообщает rg.ru, опрошенные респонденты должны были обозначить готовность рекомендовать своих работодателей кругу близких лиц, а также дать оценку привлекательности других работодателей в своих профессиональных отраслях. На вершине рейтинга оказалась компания Samsung Group из Южной Кореи. Также в топ-10 вошли многие авторитетные технологические гиганты: Apple, IBM, Microsoft, Dell Technologies. Единственный российский работодатель, который вошел в список лучших, это Сбер. Он смог подняться выше таких известных корпораций, как инвестиционный банк Goldman Sachs, автомобильные концерны Mazda Motor, Subaru, Nissan Motor, ретейлер Metro Group и модный бренд Mango. Согласно отчетности банковской организации за III квартал 2021 года, на сегодняшний день в Сбере трудится 281,7 тысячи россиян. Общее количество работников группы, в которое входит Сбербанк и его дочерние подразделения, за прошлый квартал увеличилось на 2%, что составляет 5,6 тысячи новых специалистов. Не так давно стало известно, что Сбер собирается повысить своим сотрудникам заработную плату примерно на 7% в 2022 году. Также стоит отметить, что в честь 180-летнего юбилея компании каждому работнику было начислено 30 тысяч подарочных бонусов «СберСпасибо» на личные банковские карты, также была подключена бесплатная подписка СберПрайм+, которая с 2021 года доступна каждому устраивающемуся в Сбер работнику в рамках соцпакета.

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