С «ВСМПО-Ависма» будет взыскан 651 миллион за вред почве

С «ВСМПО-Ависма» будет взыскан 651 миллион за вред почве
С «ВСМПО-Ависма» будет взыскан 651 миллион за вред почве
Сегодня, 13:23ЭкономикаФото: pixabay.com
Корпорация «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды проиграла суд на 651 миллион рублей. С иском обращался департамент Росприроднадзора по УрФО.

В суде представители департамента отмечали, что внеплановая проверка объекта выявила порчу земель, как объекта окружающей среды. Адвокаты корпорации были не согласны с предъявленными доказательствами и отмечали, что при отбор проб был сделан с нарушениями, пишет Ура.ру.

В качестве третьих лиц к разбирательствам были привлечены Минобороны РФ и Нижнетагильское лесничество Министерства обороны РФ. Причиной стало то, что часть загрязнений были выявлены на смежных территориях, прилегающих к ведомству.

Корпорация не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляционном суде. ВСМПО-АВИСМА строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе компании.

Суд в результате встал на сторону истца и взыскал 651,6 миллиона рублей за ущерб почвам.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
судросприроднадзорВСМПО-АВИСМА
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