С «ВСМПО-Ависма» будет взыскан 651 миллион за вред почве

В суде представители департамента отмечали, что внеплановая проверка объекта выявила порчу земель, как объекта окружающей среды. Адвокаты корпорации были не согласны с предъявленными доказательствами и отмечали, что при отбор проб был сделан с нарушениями, пишет Ура.ру.