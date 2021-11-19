С «ВСМПО-Ависма» будет взыскан 651 миллион за вред почве

В суде представители департамента отмечали, что внеплановая проверка объекта выявила порчу земель, как объекта окружающей среды. Адвокаты корпорации были не согласны с предъявленными доказательствами и отмечали, что при отбор проб был сделан с нарушениями, пишет Ура.ру.
В качестве третьих лиц к разбирательствам были привлечены Минобороны РФ и Нижнетагильское лесничество Министерства обороны РФ. Причиной стало то, что часть загрязнений были выявлены на смежных территориях, прилегающих к ведомству.
Корпорация не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляционном суде. ВСМПО-АВИСМА строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе компании.
Суд в результате встал на сторону истца и взыскал 651,6 миллиона рублей за ущерб почвам.