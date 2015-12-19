В Нижнем Тагиле работники МУП «Тагилдорстрой» всё-таки увидели свои зарплаты
19 декабря 2015, 15:10ЭкономикаДенис Таратонов
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Недавно редакция TagilCity.ru сообщала о том, что сотрудникам «Тагилдорстроя» выдали только половину зарплаты за ноябрь. К счастью, ситуация неопределенности сохранялась недолго, рабочим выдали заработанные ими деньги.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили редакции в «Тагилдорстрое», вчера всем рабочим была полностью выплачена зарплата за ноябрь. Это, безусловно, радостная новость, которая наверняка была воспринята с энтузиазмом.
Теперь рабочие смогут достойно встретить Новый год и позаботиться о своих семьях.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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