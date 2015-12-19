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В Нижнем Тагиле работники МУП «Тагилдорстрой» всё-таки увидели свои зарплаты
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле работники МУП «Тагилдорстрой» всё-таки увидели свои зарплаты

19 декабря 2015, 15:10ЭкономикаДенис Таратонов
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