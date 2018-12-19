105 млн руб. на содержание бездомных животных будут выделены в Свердловской области
На содержание безнадзорных животных в Свердловской области в 2019 году выделят 105 млн рублей.
Депутаты ЗакСО одобрили выделение из регионального бюджета 105 миллионов рублей. Финансирование направят на содержание и отлов безнадзорных животных. Данная сумма является фиксированной на протяжении трех лет.
Шесть городов Свердловской области не израсходовали средства в 2018 году, поэтому предложено перераспределить деньги в 2019 году. Об этом сказала председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания Елена Трескова.
Она также отметила, что сумма достаточна для содержания и отлова бездомных животных.
За 2018 год в регионе произведен отлов восьми тысяч собак. Они помещаются в приюты, где профессионалы лечат, проводят стерилизацию и пристраивают в добрые руки безнадзорных животных, сообщает ТАСС.
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