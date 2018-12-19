105 млн руб. на содержание бездомных животных будут выделены в Свердловской области

Депутаты ЗакСО одобрили выделение из регионального бюджета 105 миллионов рублей. Финансирование направят на содержание и отлов безнадзорных животных. Данная сумма является фиксированной на протяжении трех лет.

Шесть городов Свердловской области не израсходовали средства в 2018 году, поэтому предложено перераспределить деньги в 2019 году. Об этом сказала председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания Елена Трескова.

Она также отметила, что сумма достаточна для содержания и отлова бездомных животных.