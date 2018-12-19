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105 млн руб. на содержание бездомных животных будут выделены в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Pet 423398 960 720

105 млн руб. на содержание бездомных животных будут выделены в Свердловской области

Сегодня, 17:43ЭкономикаФото: pixabay.com
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