Казначейство РФ сдало отчет об исполнении консолидированного бюджета, который представляет собой федеральный, региональные и местные вместе взятые. За 10 месяцев 2019 года доходы превысили расходы на 4,456 триллиона рублей. Однако, налоги в стране не снижаются, никто не торопится обновлять инфраструктуру. Средства копятся. Но зачем? Давайте разберемся.

Изменение финансовых запасов РФ с начала 2019 года В 2019 году Россия заняла четвертое место в мире по объемам золотовалютных резервов. Согласно данным МВФ, впереди оказались Китай, Япония и Швейцария. При этом, экономика страны находится только на 12 месте. У США запасы в 12 раз ниже, чем у России. Однако американцы не торопятся их увеличивать. Эксперты считают, что запасается страна «на черный день» и он настанет скоро.

Аналитик Дмитрий Милин утверждает, что власти накапливают резерв на случай кризиса. С его помощью можно поддерживать экономику долгое время, если не тратить средства на «спасение» рубля. Так как в стране низкая инфляция и большие резервы, то это позволит поддерживать с помощью эмиссии экономику долго, не вызывая гиперинфляции.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев объясняет ситуацию тем, что политика накопительства является признаком подготовки к кризису. Но есть и другие причины.

В кризис, когда начинают тратить триллионами, заработать очень большие деньги можно гораздо быстрее, чем в спокойной ситуации. Я думаю, отдельные предприниматели, лоббисты это хорошо поняли ещё в кризис 2009 года, когда начинают на фоне панических настроений триллионами спасать экономику и заодно — спасать «людей в костюмах от «Бриони». Получается, что выгодно в такой межкризисный период накопить, потому что потом можно будет много заработать. Поэтому, с одной стороны, да, действительно, деньги нужны, чтобы пройти этот кризис, а с другой стороны — есть резон копить, потому что потом это будут те средства, за счёт которых можно будет хорошо подзаработать, говорит он.

Угроза международного финансового кризиса Один из ведущих инвестбанков мира JP Morgan Chase в прошлом году заявил о наступлении «суперкризиса». Его исследования основаны на продолжительном росте мировой экономики, финансах крупных корпораций, стоимости активов и развитии финансовых инноваций.

Кроме того, об этом заявил и самый известный финансист мира Нуриэль Рубини. Он с прошлого года тоже говорит о кризисе, так как возросли долги во всем мире и снизилось количество доступных инструментов борьбы с тяжелыми последствиями правительств.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиевна обратила внимание на замедление темпов роста мировой экономики. Это может спровоцировать увеличение корпоративного долга с возможностью дефолта до 19 триллионов долларов или до 40% совокупного долга всех экономик.

По мнению министра финансов США Лоуренса Саммерса, мир находится на пороге финансового кризиса.

Однако российский министр экономического развития Максим Орешкин говорит иначе. Он утверждает, что восстановление после кризиса 2008 года в мире еще не завершено, а если что-то произойдет, то Россия к этому готова.

Центробанк также указывает на стабильность в экономике. По словам представителей, Россия сейчас находится в хорошей форме с экономической точки зрения. В частности, годовая инфляция составляет около четырех процентов, а федеральный бюджет на следующий год наполнен с профицитом. Кроме того, в отличие от других стран, у России относительно небольшой государственный долг.

Вероятность мирового экономического кризиса: мнения экспертов Аналитик Дмитрий Милин считает, что мировой кризис в том или ином виде проявит себя 100% в ближайшие два года. Он утверждает, что капитализм представляет собой развитие, но с периодическими кризисами. Социализм, в свою очередь, не имеет кризисов, но всегда оканчивается крахом. Однако кризис — это не «страшное зло» как это было представлено в советские времена. Благодаря кризису экономика очищается от «иррациональности».

С ним во мнении о приближающемся кризисе сходится и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. При этом, он указывает на цикличность экономического развития в мире.

Если посмотреть с начала 70-х годов, то у нас кризисы проходят с регулярностью 7–10 лет. Сейчас вроде бы прошло больше 10 лет с кризиса 2009 года… а кризиса всё нет. Сроки межкризисного интервала увеличиваются говорит он.

Специалист поясняет, что одной из причин является то, что замедлился экономический рост за счет тех же мер, что использовались в кризис. Так, к примеру, ФРС США перешла к снижению ставок. Такой инструмент позволяет поддержать экономический рост и увеличить интервал.

Потому что пузыри сформировались, рынки перегреты: индексы на фондовом рынке в США уже побили рекорды роста. У нас наблюдается то же самое, заявляет Игорь Николаев.

Финансовый аналитик Степан Демура считает, что в 2021 году велика вероятность возникновения финансового кризиса. Проблем существует масса. Он предполагает, что начало кризиса придется на конец 2020 — начало 2021 года.

Главный аналитик ПСБ банка Денис Попов утверждает, что торговые войны являются не надуманной проблемой для мировой экономики Если возникновение мирового кризиса маловероятно, то «турбулентность» имеет высокую вероятность реализации.

Прогнозы экспертов позволяют определить основные угрозы, которые поспособствуют возникновению мирового кризиса в ближайшее время.

Что будет с экономикой России? В зависимости от страны кризис по-разному сказывается на гражданах. В США, к примеру, люди не могут обновить свой дом или купить хорошую машину, а в России во время кризиса гражданам приходится выживать.

Как обстоит ситуация сейчас? Сможет ли Россия увернуться от угроз кризиса? Эксперты не уверены в этом.

Представитель Комиссии по финансовой безопасности при Совете по финансово-промышленной инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Иван Рыков утверждает, что Россия сейчас находится на грани финансового кризиса из-за внутренних проблем. Соответственно, влияние любого фактора извне может подтолкнуть страну к кризису.

Экономист Яков Миркин уверен, что Россия зависима от мировых тенденций.

Наша экономика является функцией от мировой. Во-первых, как поставщик сырья мы зависим от спроса на него в Европе, поскольку это наш ключевой клиент. Во-вторых, мы по-прежнему зависим от технологий и исходных компонентов сырья. Мы зависим от курса доллара и евро, поскольку от него зависят цены на сырьё. А в финансах мы зависим от иностранных инвесторов, от спекулятивных настроений. Более 30% госдолга и более 50% оборота рынка акций происходит за счёт нерезидентов. Мы сейчас настроены на стагнацию и очень низкие темпы роста. А дальше всё зависит от разворота мировой экономики и цен на нефть. Эти факторы могут вытянуть нашу экономику. Но пока ничего не произошло, что могло бы превратить нашу экономику из медленно ползущего существа в резвого бизона, говорит он.

Подобное мнение высказывает и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Россия уже сейчас балансирует на гране финансового кризиса «благодаря» своим внутренним проблемам. А значит, любой фактор извне способен перевесить чашу весов и подтолкнуть страну в экономическую пропасть, говорит Иван Рыков.

Как повлияет кризис на людей? Простым людям придется тяжело, как в условиях кризиса, так и при его проявлениях. В любом случае финансового благополучия не наступит. Даже в условиях стабильности стремительный рост экономики страны гарантировать никто не может. Согласно прогнозам экономистов, рост составим примерно 2% в год. Это достаточно мало, если учесть затяжной спад. И то, показатели достигнуть можно будет за счет реализации нацпроектов.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев говорит, что Росстат часто показывает те показатели, которые нужны.

Мы уже видим, что по итогам третьего квартала у нас вдруг реально располагаемые денежные доходы выросли аж на 3%. С 2014 года падали, а сейчас такой резкий разворот. Так что номинально могут вырасти. Они могут показать разворот, хотя и очень сомнительный, если оценивать это реально, но, если кризис примет затяжной характер, то чудес не бывает. Вряд ли будет рост располагаемых реальных денежных доходов населения, говорит он.

Профессор кафедры национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Надежда Седова говорит, что люди должны ждать застоя в ближайшие два года, потому что все инструменты используются не в полной мере, а то что используется недостаточно эффективно.

Есть ли решение? Согласно мнению экспертов, у России не получится избежать участия в мировом кризисе. Но зачем тогда правительство делает накопления? Дело в том, что если бы не Резервный фонд, то кризис 2014 года отразился бы на стране гораздо сильнее.

ЦБ утверждает, что все хорошо и объем международных резервов на 1 ноября 2019 г. составил 540,9 млрд долларов. По мнению регулятора, Россия выполняет все критерии достаточности резервов.

На данный момент действуют бюджетное правило, согласно которому доходы, полученные от продажи нефти дороже чем 41,6 доллара за баррель, отправляются не в экономику, а на приобретении валюты. Как раз это позволяет наполнять резервные фонды.