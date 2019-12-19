В Нижнем Тагиле приставы начали арест имущества ВГОКа

В рамках сводного исполнительного производства на общую сумму свыше 368 миллионов рублей осуществляется арест имущества должника. Данное производство находится на исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств. По их поручению судебные приставы Нижнего Тагила осуществляют арест имущества,рассказала TagilCity.ru Юлия Пьянкова.

Напомним, ОАО «ВГОК» зарегистрирован в качестве банкрота в 2015 году. Кредиторами была 91 компания. В 2018 году на комбинате введена процедура наблюдения. На начало 2019 года комбинат задолжал компаниям и ведомствам более 2,5 миллиарда рублей. По состоянию на декабрь счета предприятия были заморожены по решению суда.