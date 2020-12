На водоотведение и водоснабжение в Нижнем Тагиле Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы для ООО «Водоканал-НТ».

Планируется, что тарифы повысятся с 1 июля 2021 года. На данный момент тагильчане за водоснабжение платят 22,26 рубля за один кубический метр. С 1 июля эта сумма увеличится до 23,51 рубля. Услуга водоотведения подорожает с 12,26 до 12,95 рубля. Также рост тарифов запланирован с 1 января 2022 года. Водоснабжение подорожает до 26,95 рубля, а водоотведение — до 13,69 рубля.

