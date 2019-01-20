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По примеру Чечни: Свердловская область попросит списать долги за ЖКХ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По примеру Чечни: Свердловская область попросит списать долги за ЖКХ

Сегодня, 10:41ЭкономикаФото: pxhere.com
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