По примеру Чечни: Свердловская область попросит списать долги за ЖКХ
Один за другим регионы Российской Федерации обращаются с просьбами о списании долгов за услуги ЖКХ у местного населения. Поводом стало списание задолженностей за газ у жителей Республики Чечня.
Свердловская область присоединилась к тем регионам России, которые планируют обратиться в прокуратуру с запросом о списании задолженностей у местных жителей за жилищно-коммунальные услуги. На следующей неделе в комитете Государственной думы РФ по ЖКХ планируется обсуждение вопроса о начале списания долгов в субъектах. В Свердловской области, например, долг по отоплению составляет 8,6 млрд рублей.
Поводом стало решение Заводского районного суда города Грозный, который обязал местное отделение компании «Газпром» списать долги населения в сумме 9 млрд рублей. Таким образом, считают авторы аналогичной инициативы в других частях России, был создан прецедент, позволяющий требовать списания задолженностей у жителей в любом субъекте. С соответствующими предложениями уже выступили депутаты Башкирии, Чувашии и Смоленской области, сообщает URA.ru.
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