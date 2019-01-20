По примеру Чечни: Свердловская область попросит списать долги за ЖКХ

Свердловская область присоединилась к тем регионам России, которые планируют обратиться в прокуратуру с запросом о списании задолженностей у местных жителей за жилищно-коммунальные услуги. На следующей неделе в комитете Государственной думы РФ по ЖКХ планируется обсуждение вопроса о начале списания долгов в субъектах. В Свердловской области, например, долг по отоплению составляет 8,6 млрд рублей.