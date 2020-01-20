Ежемесячная компенсация расходов депутатов Екатеринбурга составит 57 тысяч рублей

В пояснительной записке Володина сообщается, что в 2019 году депутатам платили ту же сумму. Деньги уже предусмотрены городским бюджетом на 2020 год.

Положение о компенсациях не предполагает документальное подтверждение расходов на депутатскую деятельность. Подразумеваются затраты на исследование общественного мнения и материалов в СМИ, на заседания думы и профильных комиссий, на прием граждан и на «иные формы деятельности, не запрещенные законами».