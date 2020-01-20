Ежемесячная компенсация расходов депутатов Екатеринбурга составит 57 тысяч рублей
Сегодня, 15:13ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин оценил покрывающие депутатскую деятельность расходы в 57 тысяч 500 рублей, сообщает Znak. Предложение об установлении данного размера компенсации будет обсуждаться уже на этой неделе, а окончательное решение депутаты примут на заседании думы 28 января.
Сюжеты: Екатеринбург
В пояснительной записке Володина сообщается, что в 2019 году депутатам платили ту же сумму. Деньги уже предусмотрены городским бюджетом на 2020 год.
Положение о компенсациях не предполагает документальное подтверждение расходов на депутатскую деятельность. Подразумеваются затраты на исследование общественного мнения и материалов в СМИ, на заседания думы и профильных комиссий, на прием граждан и на «иные формы деятельности, не запрещенные законами».
Издание также отмечает, что в конце 2019 года расходы из городского бюджета на зарплаты помощников депутатов были увеличены до 70 тысяч 140 рублей ежемесячно.
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