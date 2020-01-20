Новый глава ФНС хочет сделать уплату налогов «неизбежной и максимально комфортной»

Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, <…> потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, <…> начинаешь его тестировать. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, говорит Егоров.

Коллеги характеризуют Егорова, как «жесткого» человека, но понятного в работе. Кроме того, по их словам, он не допускает формального подхода при работе с коммерсантами.