Новый глава ФНС хочет сделать уплату налогов «неизбежной и максимально комфортной»
Сегодня, 11:18ЭкономикаФото: сайт ФНС
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям» сообщил, что главные задачи ведомства — «обелить рынок» и сделать уплату налогов «неизбежной и максимально комфортной».
Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, <…> потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, <…> начинаешь его тестировать. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, говорит Егоров.
Коллеги характеризуют Егорова, как «жесткого» человека, но понятного в работе. Кроме того, по их словам, он не допускает формального подхода при работе с коммерсантами.
Егоров был назначен на должность главы ФНС 17 января. Это первое кадровое решение премьер-министра Михаила Мишустина. Егоров с 2011 был его заместителем.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей