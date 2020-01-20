Свердловский арбитражный суд принял сразу более 150 исков о банкротстве

Обычно в суд поступает в несколько раз меньше исков. Весомая доля обращений (117 шт.) направлена инспекцией ФНС по Свердловской области. Управление ФНС не предоставило комментарий о росте числа заявлений о банкротстве.

Издание сообщает, что поступление большого количества обращений в один день может быть связано со скоростью внедрения исков в электронную базу суда. Встречаются заявления от ближайших дат вплоть до 13 января.