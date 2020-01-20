Свердловский арбитражный суд принял сразу более 150 исков о банкротстве
В Свердловский арбитражный суд поступил сразу 151 иск о банкротстве юридических и физических лиц, сообщает Znak. В электронной базе данные зафиксированы 17 января.
Обычно в суд поступает в несколько раз меньше исков. Весомая доля обращений (117 шт.) направлена инспекцией ФНС по Свердловской области. Управление ФНС не предоставило комментарий о росте числа заявлений о банкротстве.
Издание сообщает, что поступление большого количества обращений в один день может быть связано со скоростью внедрения исков в электронную базу суда. Встречаются заявления от ближайших дат вплоть до 13 января.
Среди прочих обращений — заявление о банкротстве ОАО «Цифровое телевидение». Созданная местными властями компания функционировала более десяти лет в качестве оператора цифрового эфирного телевидения по региону. В 2019 году ее лицензия была изъята, а региональный мультиплекс прекратил свое вещание. На данный момент вещание в Свердловской области осуществляет ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Долг «Цифрового телевидения», зафиксированный в картотеке арбитражных дел, составляет более 2,5 миллиона рублей.