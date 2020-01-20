«Уралхимпласт» отсудил у исправительной колонии Казани миллион рублей

28 декабря 2018 года между «Уралхимпластом» и ИК-2 был заключен контракт на поставку продукции.

Осуществлялась поставка химических связующих, противопригарных покрытий и вспомогательных материалов для литейной промышленности,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе УХП.

Колония приняла товар без замечаний, говорится в судебном решении, однако, как говорится в судебном решении, не смогла своевременно и полностью оплатить продукцию «Уралхимпласта».

Исковые требования были полностью удовлетворены. Сумма задолженности по контракту составила 968,1 тысячи рублей, процент за пользование чужими денежными средствами — 56,6 тысячи рублей и расходы по уплате госпошлины — 23,4 тысячи рублей.