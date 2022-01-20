Десятки уральских сел получат деньги на благоустройство, газификацию и инфраструктуру

Десятки уральских сел получат деньги на благоустройство, газификацию и инфраструктуру
Десятки уральских сел получат деньги на благоустройство, газификацию и инфраструктуру
Сегодня, 15:35ЭкономикаФото: 1MI
На проекты, направленные на создание современного облика сельских территорий в Свердловской области, будет выделен почти миллиард рублей. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Документ был принят 20 января на заседании правительства.

Так, в 2022 году на создание современного облика сел предусмотрено 485 миллионов рублей, а в 2023 году — 460 миллионов. Средства планируется распределить на капремонты, строительство соцобъектов, газификацию, реализацию проектов в сфере ЖКХ, сообщил глава региона.

В ближайшие два года капитальный ремонт ожидает Центр культуры и искусства, а также реконструкция очистных сооружений канализации в поселке Рефтинский. Также в 2022 году закончится строительство ФОКа в поселке Пионерский Ирбитского ГО и школы на 440 мест в Пышме.

Село Знаменское Ирбитского района получит 7 миллионов рублей на благоустройство. Также планируется благоустройство территорий в Богдановичском ГО, сообщает департамент информационной политики.

Большие средства направят на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в селе Сажино Артинского ГО. Причиной такого решения стало расположение самой крупной в регионе молочно-товарной фермы.

Субсидии также направят на улучшение жилищных условий граждан, межевание участков и кадастровые работы, а также строительство жилья.

С 2022 года также по решению главы региона села могут участвовать в программе «Формирование городской среды». Финансирование будет осуществляться из местного и областного бюджета.

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