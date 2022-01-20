Молоко на 12% подорожало за год в Свердловской области

Молоко на 12% подорожало за год в Свердловской области
Молоко на 12% подорожало за год в Свердловской области
Сегодня, 16:56ЭкономикаФото: pixabay.com
На 12,4% выросла цена на молоко с декабря 2020 по декабрь 2021 года в Свердловской области. Средняя цена на литр увеличилась с 51,35 до 57,66 рубля.

С ноября по декабрь 2021 года молоко 2,5-3,2% жирности в регионе подорожало на 1,76%. Самая высокая цена среди крупных городов Свердловской области зафиксирована в Серове — 59,99 рубля, затем следует Нижний Тагил — 58,39 рубля.

В Екатеринбурге литр продукта обходился покупателям в среднем в 58,26 рубля, а в Каменске-Уральском — в 56,28 рубля.

Самое дешевое молоко в декабре, по данным Свердловскстата, было в Первоуральске, оно стоило 54,39 рубля.

Напомним, за год в Свердловской области отмечен рост на продукты питания. Так, капуста в регионе подорожала на 121%.

Сюжеты:
ПервоуральскКаменск-УральскийЕкатеринбургНижний ТагилЭксклюзив
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