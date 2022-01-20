Центр МФЦ появится в здании бывшего «Тагилбанка» в Нижнем Тагиле

Новый большой центр МФЦ будет открыт в 2022 году в здании бывшего «Тагилбанка» на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле.

Располагаться окна для обслуживания клиентов будут на четвертом этаже здания. Подняться туда можно будет на лифте. В центре появятся 37 окон для обслуживания посетителей. При этом 27 из них будут перемещены из отделения на улице Космонавтов, а в дальнейшем его планируется закрыть. Еще 10 из 20 окон перенесут из офиса на улице Металлургов. Общая площадь нового офиса составит около одной тысячи квадратных метров. В течение месяца должен быть подготовлен проект, стоимость которого 214 тысяч рублей. После его разработки туда зайдут строители, пишут ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу свердловского МФЦ. Там уточнили, что открытие центра поможет улучшить качество обслуживания и сделать получение услуг более комфортным. Кроме того, услуги станут более доступными для жителей ГГМ. Точная дата запуска пока неизвестна. Фото: TagilCity.ru

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