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В Нижнем Тагиле будут увеличивать бюджет содержания дорог за счет сборов долгов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле будут увеличивать бюджет содержания дорог за счет сборов долгов

20 февраля 2016, 11:20Экономика
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