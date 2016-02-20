В Нижнем Тагиле будут увеличивать бюджет содержания дорог за счет сборов долгов

При этом городу пришлось существенно снизить расходы на эксплуатацию дорог. Зимой это оборачивается недостаточной уборкой снега с дорог, минимальным вывозом снега и даже появлением наледи и колейности. В связи с этим Сергей Носов предложил собрать текущие долги перед городом и направить их на содержание дорог Тагила как в зимний сезон, так и в летний.