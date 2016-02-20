В Нижнем Тагиле будут увеличивать бюджет содержания дорог за счет сборов долгов
20 февраля 2016, 11:20Экономика
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Сегодня Глава Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что перед городом у организаций есть большие задолженности.
Сюжеты: Нижний Тагил
При этом городу пришлось существенно снизить расходы на эксплуатацию дорог. Зимой это оборачивается недостаточной уборкой снега с дорог, минимальным вывозом снега и даже появлением наледи и колейности. В связи с этим Сергей Носов предложил собрать текущие долги перед городом и направить их на содержание дорог Тагила как в зимний сезон, так и в летний.
Это должно увеличить объемы работ, которые смогут провести дорожные организации. Таким образом, решится больше дорожных проблем и не потребуются меры по оптимизации персонала в компаниях-подрядчиках.
Напомним, ранее дорожные компании заявляли о долгах города перед ними: ООО «УБТ-Сервис» и вовсе жаловался, что организации приходится заправлять технику топливом в долг.
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