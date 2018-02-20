ТЮЗ Екатеринбурга разместил госзакупку на приобретение авто стоимостью 1,4 млн рублей

Спустя некоторое время после того, как информация распространилась в СМИ, комментарий по этому делу дала директор ТЮЗа Евгения Умникова. Она оставила сообщение по этому поводу прямо на странице Альшевских:

Уважаемый Андрей Геннадьевич! Спасибо за внимание к ТЮЗу! Подготовка к 90-летию театра началась с Вашего уничтожительного недоверия! Приезжайте в гости, проедемся на «Волге» 2008 года, расскажем о расходах на ее содержание и ремонт. Отчитаемся о доходах. А мы стараемся очень, работаем и посатвили задачи обновления автопарка. К себе на службу и обратно я хожу пешком, как раз мимо Заксобрания. Вижу, на каких машинах подъезжают депутаты, откуда начинается расчистка дорог и т.д. Не разжигайте недоверие , а просто дойдите до ТЮЗа! Мы Вас ждем.