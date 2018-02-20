ТЮЗ Екатеринбурга разместил госзакупку на приобретение авто стоимостью 1,4 млн рублей
Руководство театра юного зрителя накануне привлекло внимание региональных СМИ размещением госзакупки о покупке автомобиля за 1,4 миллиона рублей.
Об этом на своей странице сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он заверил, что обязательно проверит целесообразность покупки иномарки.
Отметим, что согласно техзаданию, автомобиль должен быть конкретной марки – Kia Optima Prestige. Предоставит иномарку, судя по документам, единственный поставщик.
Контрактный управляющий Екатерина Иванова отметила, что автомобиль необходимо приобрести в связи с возникшей потребностью. При этом выбор иных способов закупки нецелесообразно, поскольку на них уйдёт много времени.
Спустя некоторое время после того, как информация распространилась в СМИ, комментарий по этому делу дала директор ТЮЗа Евгения Умникова. Она оставила сообщение по этому поводу прямо на странице Альшевских:
Уважаемый Андрей Геннадьевич! Спасибо за внимание к ТЮЗу! Подготовка к 90-летию театра началась с Вашего уничтожительного недоверия! Приезжайте в гости, проедемся на «Волге» 2008 года, расскажем о расходах на ее содержание и ремонт. Отчитаемся о доходах. А мы стараемся очень, работаем и посатвили задачи обновления автопарка. К себе на службу и обратно я хожу пешком, как раз мимо Заксобрания. Вижу, на каких машинах подъезжают депутаты, откуда начинается расчистка дорог и т.д. Не разжигайте недоверие , а просто дойдите до ТЮЗа! Мы Вас ждем.
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