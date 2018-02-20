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ТЮЗ Екатеринбурга разместил госзакупку на приобретение авто стоимостью 1,4 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ТЮЗ Екатеринбурга разместил госзакупку на приобретение авто стоимостью 1,4 млн рублей

20 февраля, 22:40Экономика
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