Владимир Путин поручил сделать перерасчёт пенсий за январь-февраль 2019 года
Российским пенсионерам проиндексируют выплаты, а уже выданные за 2019 год пенсии пересчитают.
Российским пенсионерам должны пересчитать выплаты за 2019 года, так как «многие из них чувствуют себя обманутыми». Об этом во время послания к Федеральному собранию 20 февраля заявил президент Владимир Путин.
Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать, и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.
Помимо этого, глава государства добавил, что индексация пенсий будет проводиться сверх уровня прожиточного минимума. Но сначала их необходимо довести до этого уровня.
Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии,заявил президент.
В Пенсионном фонде России редакции TagilCity.ru подтвердили, что пенсионеры Нижнего Тагила получат перерасчёт сразу, как будут решены все организационные моменты.