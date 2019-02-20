Владимир Путин поручил сделать перерасчёт пенсий за январь-февраль 2019 года

Российским пенсионерам должны пересчитать выплаты за 2019 года, так как «многие из них чувствуют себя обманутыми». Об этом во время послания к Федеральному собранию 20 февраля заявил президент Владимир Путин.

Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать, и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

Помимо этого, глава государства добавил, что индексация пенсий будет проводиться сверх уровня прожиточного минимума. Но сначала их необходимо довести до этого уровня.

Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии,заявил президент.