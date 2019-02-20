Замглавы ФАС заявил о необходимости роста цен на продукты в России
Сегодня, 06:00ЭкономикаФото: pixabay.com
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Цены на продукты в России должны расти. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов. По его мнению, повышение цен является оправданным, так как производители делают вложения в производства.
По мнению Андрея Цыганова, если цены на продукты не продолжат расти, то производители не получат прибыль от их продажи и не смогут вложить ее в развитие производства. При низких ценах развитие производства будет не возможным, а если цены держатся на одном уровне – этом может свидетельствовать о наличии картельного заговора.
Замглавы ведомства объяснил повышение цен на яйца и мясо птицы в 2018 году тем, что производитель вложились в развитие этого сектора.
В ЦБ РФ объяснили повышение цен законом «восстановительной» продовольственной инфляции. То есть цены восстановились после значительного снижения в конце 2017 года, пишут «Новые известия».
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