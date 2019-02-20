Замглавы ФАС заявил о необходимости роста цен на продукты в России

По мнению Андрея Цыганова, если цены на продукты не продолжат расти, то производители не получат прибыль от их продажи и не смогут вложить ее в развитие производства. При низких ценах развитие производства будет не возможным, а если цены держатся на одном уровне – этом может свидетельствовать о наличии картельного заговора.