Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на капремонт школы № 85 за 200 миллионов рублей
Сегодня, 14:15ЭкономикаФото: Проектная документация
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Администрация Нижнего Тагила на сайте госзакупок разместила аукцион по поиску подрядчика на ремонт школы № 85. Начальная цена контракта — 199 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
66 миллионов рублей будут выделены из городского бюджета, остальные средства должны поступить из региональной казны. В проект включены ремонт фасада здания, кровли, подвала, всех внутренних помещений, обустройство спортивной площадки и благоустройство территории. Ремонтные работы продлятся до конца января 2021 года. На это время учебный процесс перенесли в школы № 58 и № 12.
Напомним, в этом году запланирован ремонт кровли ДОУ № 33 и 23, а также школы № 4.
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