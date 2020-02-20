Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на капремонт школы № 85 за 200 миллионов рублей

66 миллионов рублей будут выделены из городского бюджета, остальные средства должны поступить из региональной казны. В проект включены ремонт фасада здания, кровли, подвала, всех внутренних помещений, обустройство спортивной площадки и благоустройство территории. Ремонтные работы продлятся до конца января 2021 года. На это время учебный процесс перенесли в школы № 58 и № 12.