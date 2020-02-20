На развитие кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом выделено 146,5 миллиона рублей

Гендиректор туркластера Леонид Гункевич рассказал, что решение о выделении субсидии было принято на заседании свердловского правительства. Также Гункевич пояснил, что план по финансово-хозяйственной деятельности был рассчитан на сумму в 2,2 млрд рублей, поэтому он надеется на то, что при возможности дополнительного финансирования кластер получит именно эту сумму.