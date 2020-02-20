На развитие кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом выделено 146,5 миллиона рублей
Сегодня, 19:54ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правительство Свердловской области выделило 146,5 млн рублей на проектирование электросетей и горнолыжные трассы туристического кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле, пишет ТАСС.
Сюжеты: Нижний Тагил
Гендиректор туркластера Леонид Гункевич рассказал, что решение о выделении субсидии было принято на заседании свердловского правительства. Также Гункевич пояснил, что план по финансово-хозяйственной деятельности был рассчитан на сумму в 2,2 млрд рублей, поэтому он надеется на то, что при возможности дополнительного финансирования кластер получит именно эту сумму.
Выделенные деньги направят на проектирование подъемников и трасс, окончание изысканий под новые горнолыжные трассы и подключение 14 резидентов к электросетям.
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