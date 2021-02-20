30 миллионов рублей потратит свердловское правительство на граждан РФ за границей

Постановление об утверждении комплексной программы № 84-ПП подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Планируется, что с 2021 по 2025 год свердловчан, живущих за рубежом, будут информировать о происшествиях и новостях региона, помогать социально незащищенным соотечественникам, налаживать взаимодействие с самими проживающими за границей и организациями-работодателями, удовлетворять культурные и языковые потребности.
Также гражданам России — жителям иностранных государств будет оказываться поддержка в изучении русского языка, будет оказываться содействие по сохранению духовной и культурной среды и другие меры.
На реализацию программы предусмотрено 29,3 миллиона рублей из бюджета Свердловской области — почти по 5,9 миллиона ежегодно.