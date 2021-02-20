30 миллионов рублей потратит свердловское правительство на граждан РФ за границей

30 миллионов рублей потратит свердловское правительство на граждан РФ за границей

Сегодня, 12:35ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
29,3 миллиона рублей будет направлено из бюджета Свердловской области на поддержку граждан России, которые живут в иностранных государствах.

Постановление об утверждении комплексной программы № 84-ПП подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Планируется, что с 2021 по 2025 год свердловчан, живущих за рубежом, будут информировать о происшествиях и новостях региона, помогать социально незащищенным соотечественникам, налаживать взаимодействие с самими проживающими за границей и организациями-работодателями, удовлетворять культурные и языковые потребности.

Фото:Портал правовой информации

Также гражданам России — жителям иностранных государств будет оказываться поддержка в изучении русского языка, будет оказываться содействие по сохранению духовной и культурной среды и другие меры.

На реализацию программы предусмотрено 29,3 миллиона рублей из бюджета Свердловской области — почти по 5,9 миллиона ежегодно.

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