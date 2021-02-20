30 миллионов рублей потратит свердловское правительство на граждан РФ за границей

Планируется, что с 2021 по 2025 год свердловчан, живущих за рубежом, будут информировать о происшествиях и новостях региона, помогать социально незащищенным соотечественникам, налаживать взаимодействие с самими проживающими за границей и организациями-работодателями, удовлетворять культурные и языковые потребности.