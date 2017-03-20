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Счета за ЖКХ в России снизились на 10% в 2016 году вопреки росту тарифов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Счета за ЖКХ в России снизились на 10% в 2016 году вопреки росту тарифов

20 марта 2017, 14:35Экономика
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