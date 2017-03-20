Счета за ЖКХ в России снизились на 10% в 2016 году вопреки росту тарифов
20 марта 2017, 14:35Экономика
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В 2016 году на фоне подорожания природных ресурсов уменьшилась плата за услуги ЖКХ, об этом сообщает газета «Известия».
В некоторых регионах она составила в среднем на 10% меньше, чем в 2015 году. Основной причиной уменьшения платы за коммунальные услуги эксперты называют установку приборов учета на воду, электричество и систему отопления.
Еще одной причиной названо улучшение банковской дисциплины за счет введения дистанционного обслуживания населения. В некоторых регионах РФ удалось сэкономить на тарифах более чем на 30%. В Татарстане, например, экономия на услугах ЖКХ составила 36%.
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