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УВЗ заменит газопровод на территории предприятия и на Вагонке к лету 2017 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УВЗ заменит газопровод на территории предприятия и на Вагонке к лету 2017 года

20 марта 2017, 11:00Экономика
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