УВЗ заменит газопровод на территории предприятия и на Вагонке к лету 2017 года
20 марта 2017, 11:00Экономика
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На УВЗ начался капитальный ремонт газопровода, сообщает пресс-служба предприятия. Успешное завершение работ позволит наладить бесперебойное газоснабжение предприятия и теплоснабжение с ТЭЦ в Дзержинский район Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прежний газопровод устарел, и его эксплуатация опасна. Уже к концу мая планируется завершить монтажные работы и начать испытания. Сейчас все работы идут по графику - готовы колонны и фундамент.
Сдача трубопровода в эксплуатацию намечена на лето текущего года. После завершения работ УВЗ обезопасит себя и Дзержинский район от ЧП в этой области.
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