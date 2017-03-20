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Запрет на продажу алкоголя в жилых домах не встретил поддержки Правительства России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Запрет на продажу алкоголя в жилых домах не встретил поддержки Правительства России

20 марта 2017, 16:20Экономика
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