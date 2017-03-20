Запрет на продажу алкоголя в жилых домах не встретил поддержки Правительства России

Напомним, коммунисты внесли предложение узаконить запрет на торговлю алкоголем в пристроенных и встроенных помещениях, находящихся в многоквартирных домах.

Кабмин России, рассмотрев данное предложение, отказал авторам проекта в утверждении. Правительство считает, что такое нововведение может увеличить рост контрафактной алкогольной продукции и ухудшить положение малого бизнеса.

Своим законопроектом депутаты КПРФ хотели добиться уменьшения доступности алкогольной продукции, что могло привести к уменьшению случаев нарушения общественного порядка, сообщает газета «Известия». В пояснительной записке авторы проекта приводили данные о том, что одна треть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.