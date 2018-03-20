150 екатеринбуржцам погасят долг по заработной плате в размере 12 млн рублей

Около 12 млн рублей — такую сумму долга накопило предприятие в Екатеринбурге перед своими работниками.

Следственный комитет России по СО возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы более двух месяцев. Руководитель предприятия принял меры и погасил задолженность в 10 млн рублей, в ближайшее время остатки заработной платы будут выплачены в полном объеме.

По действующему законодательству работодателю грозит от года до трех лет лишения свободы за частичную или полную задержку компенсации за труд, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.